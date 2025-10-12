Balanseng suplay, presyo sa kuryente yawe sa paspas nga paglambo sa Sugbo

Ang padayon nga paglambo sa ekonomiya sa Sugbo nagkinahanglan og lig-on ug kasaligan nga suplay sa kuryente aron malikayan ang pagtaas sa presyo ug kakulangan sa reserba sa kuryente nga makadaot sa mga konsumidor ug gagmay nga negosyante.
Sumala sa Cebu Electricity Rights Advocates (Cera), nagkanipis ang power reserve sa Visayas grid nga mahimong hinungdan sa brownout ug taas nga presyo sa kuryente—usa ka hulga sa kalig-on sa ekonomiya sa rehiyon. Sa datos sa Abril hangtod Mayo 2025, nisaka og P1.14 kada kilowatt-hour ang bayranan tungod sa pagsaka sa presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM).
Ang Philippine Statistics Authority – Region VII mipakita nga ang gasto sa kuryente, tubig, ug gas usa sa labing dako nga bahin sa pang-adlaw-adlaw nga gasto sa mga panimalay.
Busa, ang pagpabilin nga baratuhon ug lig-on ang presyo sa kuryente makatabang sa paglikay sa taas nga gasto sa pagpuyo ug pagnegosyo.
Bisan pa sa pagsaka sa mga renewable energy sources sama sa solar ug wind, nagpabilin nga importante ang “baseload” power nga makahatag og 24/7 nga suplay.
Kini kasagarang gikan sa coal, geothermal, ug gas nga makatabang sa pagmintinar sa voltage ug frequency aron molihok ang mga pabrika ug negosyo.
Matod ni Bienvenido Oplas sa ADR Stratbase, ang paggamit sa coal plants nakatabang sa pagkontrol sa inflation pinaagi sa paghatag og kasaligan ug kompetitibong presyo sa kuryente labi na sa panahon nga nipis ang reserba.
Ang Cebu–Negros–Panay (CNP) 230-kV backbone nga gi-energize niadtong 2024, usa sab ka dakong tabang aron maseguro nga makakuha ang Sugbo og suplay gikan sa ubang isla kon kulang ang lokal nga planta.
Giingon ni Oplas nga ang labing epektibong polisiya mao ang “agnostic energy policy” nga usa ka pamaagi nga dili limitado sa usa ka teknolohiya apan nagpunting sa barato, lig-on, ug abunda nga enerhiya.
Ang usa ka balanseng energy portfolio mao ang yawe sa kalamboan sa suplay nga kasaligan, presyo nga makaya, ug usa ka palisiya nga makaprotektar sa tanang Sugboanon gikan sa ordinaryong pamilya hangtod sa gagmay nga negosyante. / PR