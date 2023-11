Balaod sa seguridad kinahanglan i-review

Gikonsiderar sa usa ka magbabalaod ang panginahanglan sa pag-review o pag-amendar sa mga kasamtangang balaod nga may kalabutan sa seguridad tungod sa sunodsunod nga insidente sa pagpanulis ug pagpangawat sa dakbayan sa Sugbo.

Niadtong Lunes, Nobiyembre 27, 2023, usa ka insidente sa pagpangawat ang gikataho’ng nahitabo sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO).

Niadtong Sabado, Nobiyembre 25, 2023, usa ka pawnshop ug jewelry store gitulis sa upat ka armadong mga lalaki nga nagpaila’ng mga ahente sa National Bureau of Investigation (NBI), nga nilungtad og wala pay dos minutos.

Sa samang adlaw, usa ka magtiayon gitulis sulod sa ilang balay sa Toledo City, samtang usa ka Japanese-American ang napalgang gipatay sa lungsod sa Liloan.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Lunes, si Cebu City Councilor Philip Zafra, chairman sa committee on peace and security, niingon nga kinahanglang pahinumdoman ang matag establisemento bahin sa standing ordinance nga nagmando kanila sa pagpatuman sa security measures sama sa closed-circuit televisions ug alarms.

“Naa tay mga balaod ana, and ato lang ang sige’g follow through, and uban siguro para lang gyud makadaginot sa galastuhan, dili mobutang aning mga device nga moabot,” matod ni Zafra.

Matod sa officer-in-charge sa CCENRO nga si Raymarr Hijara, sa pakighinabi sa telepono niadtong Lunes, kinahanglan pa niyang kontakon ang mga empleyado aron masuta kon duna bay nawala sa ilang mga butang, tumong nga makompirmar ang giingong pagpangawat.

Sa follow up nga text message, si Hijara niingon nga usa ka babaye nga adunay problema sa pangisip ang katapusang nakit-an nga nagsuroysuroy sa palibot mga alas 12:30 sa tungang gabii.

Matod niya nga walay mga timailhan sa pinugos nga pagsulod, gituohan nga ang opisina giablihan, nga nagtugot sa intruder nga gawasnon nga makasulod.

“It seems like only the woman’s belongings went missing. Then, a suspected netbook is missing. Some laptops are still here. It appears that the person who entered was playing around,” matod ni Hijara.