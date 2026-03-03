Balaodnon batok sa saba nga tambutso gipahugtan sa Team

Ipatuman sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ang mas estrikto ug kuti nga proseso sa pagbawi sa mga motor nga nasakpan nga naggamit og ilegal nga modified mufflers o “bora-bora.”
Sa programang Beyond the Headline sa SunStar Cebu, gibutyag ni Team Head Hyll Retuya nga ang mga malapason kinahanglan una nga ilisan ang modified nga tambutso og stock o manufacturer-standard nga exhaust pipe.
Kinahanglan nga makapasar sa motor vehicle inspection ug makakuha og clearance gikan sa Land Transportation Office (LTO) sa dili pa mobayad sa multa ug towing fees.
Agig tubag sa daghang reklamo sa publiko batok sa saba nga mga tambutso, nikabat sa 28 ka motorsiklo ang na-impound sa Team sulod lang sa usa ka oras nga operasyon.
Ang maong crackdown nga gihimo uban sa LTO, gibase sa Section 34 sa Republic Act No. 4136, nga nagdili sa mga sakyanan sa pagpagawas og “unnecessary or undesirable noise.”
Pasabot ni Retuya, ang mga tambutso giisip nga ilegal kon molapas kini sa normal nga noise level nga 99 decibels.
Gawas sa multa sa LTO nga moabot og P5,000, ang mga malapason kinahanglan sab mobayad og P500 ubos sa ordinansa sa dakbayan, lakip na ang towing fee ug storage fee sa matag adlaw nga naa sa impounding area ang motor.
Giklaro sab ni Retuya nga ang mga makompiskar nga modified mufflers itugyan ngadto sa LTO ug dili na kini ibalik sa mga tag-iya.
“Ang uban nagtuo nga kini nga operasyon para lang makakuha og kuwarta, apan kini mahitungod sa pagpatuman sa existing nga mga balaod. Ang mga reklamo kinahanglan nga ipasaka sa saktong awtoridad, dili lang i-post online,” matod ni Retuya.
Gawas sa problema sa saba nga tambutso, gitutokan sab sa Team ang tulo ka nag-unang problema sa trapiko sa Mandaue: ang counterflow driving, illegal parking, ug ang mga vehicle breakdown nga makabara sa dalan.
Gidugang ni Retuya nga ang counterflowing maoy sagad hinungdan sa “road rage” ug mga aksidente, mao nga ang multa niini gisaka gikan sa P1,000 ngadto na sa P2,000. /