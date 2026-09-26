Balaodnon nanalipod sa kabataan vs. sa online abuse, wa na sa uso

Gihangop ni Cebu 3rd District Representative Karen Hope Garcia ang paglusad sa Cybershield Against Sexual Exploitation-CASE Movement nga gipasiugdahan niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026 sa Radisson Blue Cebu Hotel.
Ang maong movement gipangulohan ni Winley dela Fuente, nga maoy convenor uban sa Philippine National Police, Department of Justice, ug uban pang ahensya sa gobiyerno aron proteksyonan ang Kabataan ug kababayen-an sa online sex exploitation.
Gibutyag ni Garcia nga nabiyaan ang nasod sa child protection laws sa internet diin naapektuhan ang kabatan-onan niini.
Sa iyang speech, gipalanog niya ang datos nga dili angayan balewalaon ug nagkinahanglan nga hatagan kinig pagtagad.
Base sa datos, 20 porsyento sa mga bata sa Pilipinas nga nag-edad og 12 ngadto sa 17 nga nigamit og internet ang nakasinati og online sexual abuse o exploitation diin moabot sa 2 million.
“Not ‘are at risk of....These children have already lived through it”, matod ni Garcia.
Iyang gidugang nga ang mga international child-protection groups miila na sa Pilipinas nga dili lang world’s hotspot sa abuso apan hotspot gyud.
Ang kasamtangan nga balaod sama sa Republic Act 7610, (Anti-OSAEC Act, ug Cybercrime Prevention Act), gihimo kini alang sa maayong tumong apan lahi ang internet kaniadto itandi karon.
“Our laws have not kept pace with that internet. And for every day they remain behind, the consequence is not a mere statistic. It is a child, somewhere in this country, at this very moment, being exploited through the very device their parents gave them to help them learn”, matod ni Garcia.
Niduso og House Bill No. 9448 (Child Online Data Protection and Safety Amendment Act) si Garcia sa sayong bahin ning tuiga.
Sa maong bill, ang personal data sa bata dili isusama sa data sa mga hamtong na.
Ang mga online platform hugot nga did-an sa paggamit niini alang sa targeted profiling ug ads, kinahanglan og pagtugot gikan sa ginikanan.
Kon gamiton kini, manubag sila sa National Privacy Commission.
Giklaro sa magbabalaod nga ang maong lakang mao usa sa gitan-aw nga tubag sa problema.
Gikinahanglan usab nga ang Anti-cybercrime unit sa kapulisan dugangan og pundo ug kagamitan nga sarang magamit aron masumpo ang pagpangabuso sa kabataan sa internet.
Kon dunay kaso nga maumol ang korte dili usab angayan nga yak-an lang kini isip backlog samtang ang mga survivor naghuwat og pila ka tuig nga hukom.
Mapasalamaton si Garcia ni dela Fuente ug sa mga organizers sa CASE nga naghatag og pagtagad og kahibawo, proteksyon, hustisya ug digital nga seguridad subay sa hiniusang tumong nga mao ang “sympathy is not enough”. /AYB