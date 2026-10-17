Balaodnon nga nanalipod sa mga kabataan vs internet, aprobado na

Giaprobahan sa Kongreso sa ikatulong pagbasa ang House Bill 11566, o ang Children’s Digital Safety Protection and Well-Being Act.
Tuyo sa maong balaodnon nga mapanalipdan ang mga batan-on batok sa nagkadaiyang peligro sa internet nga nakaapekto na sa ilang seguridad, pamatasan, ug pagtungha.
Ang pagpasar sa maong balaod nga gipangamahanan ni Kongresista Karen Hope Garcia dako og kalabutan sa kasamtangang kahimtang sa nasod, ilabi na karong tuiga diin sunod-sunod nga hulga ug piligro ang nasinati sa mga tunghaan, mga tinun-an ug mga ginikanan gumikan sa internet ug social media.
Kahinumdoman nga natala sa mga awtoridad ang ubay-ubay nga insidente sa school threats sama sa mga bomb scare ug online harassment.
Subay sa taho sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), daghang eskwelahan ang nakasinati og kahadlok tungod sa mga hulga nga gipakatap diha sa social media ug mga group chat sama sa Discord.
Gawas niini, ang mga "bomb jokes" ug cyberbullying online miresulta sa panic, suspension sa klase, ug ang kahangawa sa mga ginikanan.
Tungod niini, gipahugtan sa Department of Education (DepEd) ug lokal nga kagamhanan ang sa seguridad pinaagi sa pagmando og dugang police visibility lakip na ang pagpamalit og mga metal detector alang sa mga campus.
Matod sa mga eksperto, ang grabeng exposure sa kabataan sa dili rehistrado ug dili maayo nga content sa digital spaces maoy usa sa mga hinungdan niining mga dili maayong pamatasan ug interaction.
Aron masumpo ang gitawag nga "digital dangers," gipresentar sa maong balaod sa Committee on Women and Children ang mga estriktong regulasyon alang sa mga digital platforms.
Gikatakdang tukoron ang Office for Children’s Social Media and Digital Safety ubos sa DICT aron monitoron ang kaluwasan sa mga bata.
Obligado sab ang mga langyaw'ng digital platforms nga magbutang og opisina sa Pilipinas ug mag-appoint og Compliance Officer nga maoy manubag sa mga kalapasan ug reklamo.
Lakip na niini ang aktwal nga tawo nga mag-monitor sa mga interactive features aron dili magamit ang automated systems o AI sa paghimo og unsafe interactions ngadto sa mga menor de edad.
Gidili sab sa maong balaodnon ang pagbaton og social media account sa mga nag-edad og 13 anyos paubos, samtang hatagan og estriktong giya ug parental consent ang mga nag-edad og 14 hangtod 17 anyos.
Pinaagi niining maong balaod, gilauman sa Kongreso nga dili lang mapanalipdan ang privacy sa mga batan-on diha sa online world, kondili maminusan usab ang mga risgo ug hulga nga sa kasamtangan nakaguba sa kalinaw sa sulod sa mga tunghaan ug panimalay. /