Balaodnon ni Escudero alang sa Barangay ug SK officials, gipaboran

Nakadawat og suporta gikan sa nagkadaiyang sektor ang sugyot ni Senador Francis “Chiz” Escudero nga itakda sa lima ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK) aron maseguro ang dugay nga pagdumala sa lokal nga lebel, atol sa public hearing sa Senate Sub-Committee on Local Government sa Lunes, Agusto 24, 2026.
Atol sa hearing sa komite nga gipangulohan ni Escudero, ang mga representante gikan sa Liga ng mga Barangay, National Citizens’ Movement for Free Elections, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ug National Youth Commission (NYC) nipadayag sa ilang lig-ong suporta sa maong balaodnon.
Tumong niini nga himuong permanente ang lima ka tuig nga termino ug tapuson ang siklo sa kanunay nga pag-uswag sa eleksyon sa barangay ug SK.
“My bill does not extend. My bill fixes,” matod ni Escudero sa usa ka public hearing nga gitambungan sa mga opisyales sa Commission on Elections ug ubang ahensiya sa gobiyerno ug mga miyembro sa civil society groups.
“The natural effect will, of course, be to postpone the upcoming election, but the subject matter of this bill is fixing the term, not just postponement.”
Gipasabot ni Escudero nga ang mga pangagamhanan sa barangay, isip frontlilne sa serbisyo publiko, nanginahanglan og mas taas nga termino aron mapadayon ang kalambuan sa komunidad, tubag sa kalamidad, ug mga programa sa kalinaw ug kahusay nga walay pagkabalda sa eleksyon. / PR