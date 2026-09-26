Balaodnon sa BSKE gilaoma’ng molig-on ang pagdumala sa brgy.

Masaligon si Senador Francis ‘Chiz’ Escudero nga maghatag og mas episyente, lig-on ug organisado nga pagdumala sa mga barangay ang balaodnon nga nagtakda og lima ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK), human kini pormal nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
Ang maong balaod, Republic Act No. 12326, nag-extend sa sunod nga Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ngadto na sa Nobyembre 2028.
Sumala ni Escudero, ang maong balaodnon gitumong sa paghan-ay sa sistema ug pagsiguro nga adunay klaro ug hapsay nga cycle sa pagdumala sa mga barangay.
Matud niya, importante ang kalig-on sa pagdumala tungod kay ang barangay mao ang frontliner sa gobyerno sa paghatod sa mga serbisyo publiko ngadto sa katawhan.
“Malinaw sa atin na ang layunin ng batas na ito ay ayusin ang sistema at tiyakin na may malinaw na ikot o siklo sa pamamahala sa barangay,” pasabot ni Escudero.
Nagpasalamat usab ang senador ni Presidente Marcos sa pagpirma sa RA No. 12326, ingon man sa iyang mga kauban sa Senado ug sa House of Representatives tungod sa ilang suporta ug panaghiusa aron mapasar ang maong reporma. /