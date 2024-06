Balaudnon alang sa P10K nga supplies allowance gipirmahan sa Presidente

Si Congressman Edu Rama nipadayag sa iyang kahinam nga mapirmahan ngadto sa pagkabalaud sa “Kabalikat sa Pagtuturo Act,” usa ka legislative measure nga naghatag og P10,000 nga teaching supplies allowance alang sa public school teachers.

Gikatakdang pirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang balaudnon, nga nagdoble sa allowance sa mga gamit sa pagtudlo sa mga magtutudlo sa publikong eskwelahan gikan sa P5,000 ngadto sa P10,000, sugod sa tuig tingtungha 2025-2026.

Si Kong. Rama, usa sa mga principal author sa House of Representatives version sa balaudnon ug sakop sa House Committee on Basic Education and Culture, nalipay niining maong kalambuan.

“The increase of their teaching supplies allowance is long overdue; as this would help our public school teachers by ensuring that they don’t have to reach into their own pockets for classroom supplies,” matod ni Rama sa usa ka pamahayag.

Ang “Kabalikat sa Pagtuturo Act” gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hunyo 3, alas 4 sa hapon sa Palasyo sa Malacañan sa Manila, sumala sa imbitasyon nga gipadala sa Presidential Legislative Liaison Office (PLLO) ngadto sa mga magbabalaud gikan sa Senado ug Ubos Balay Balauranan.

Niadtong Disyembre 2023, ang House of Representatives nipasar sa “Teaching Supplies Allowance Act,” diin una nga giaprobahan ang usbaw ngadto sa P7,500 alang sa school year 2024-2025 ug P20,000 alang sa school year 2025-2026 pataas.

Apan, niadtong Marso 2024, ang Ubos Balay Balauranan ug Senado mi-aprobar sa balaudnon isip “Kabalikat sa Pagtuturo Act,” nga nagtapos sa allowance sa P5,000 alang sa sunod nga school year ug P10,000 human niana. / REV gikan sa PR