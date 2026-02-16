Balaudnon batok sa magmaneho nga hubog hugtanong ipatuman

Giawhag sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang kapulisan sa pagpatuman og mas estriktong kampanya batok sa “drunk driving” subay sa Republic Act 10586, human sa trahedya nga nikalas sa kinabuhi sa usa ka batan-ong negosyante sa Barangay Banilad.
Pinaagi sa usa ka resolusyon nga giduso ni Konsehal Harold Kendrick Go niadtong Lunes, Pebrero 16, 2026, nanawagan ang konseho ngadto sa Cebu City Police 4 Office (CCPO) nga seryusohon ang pagpahamtang sa silot ubos sa Republic Act 10586.
Kini nga balaod nagpahamtang og silot sa mga drayber nga masakpan nga nagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog o ginadili nga drugas. Gitataw sa maong lakang ang kamahinungdanon sa pagtuman sa balaod aron maseguro ang kaluwasan sa kadalanan ug malikayan ang mga trahedya sama sa nahitabo sa 23-anyos nga si Kingston Ralph Cheng.
Si Cheng namatay human madasmagi og kusog nga sakyanan niadtong Pebrero 8, 2026, sa Barangay Banilad.
Ang drayber sa maong sakyanan, ang 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo, gituohang hubog niadtong higayona.
Sa lain nga resolusyon, giawhag ni Go ang mayor nga mopalit og dugang nga mga breathalyzer aron mapalig-on ang katakos sa dakbayan sa pagdakop sa mga hubog nga drayber.
Nagpadayag sab og pahasubo ang Konseho ngadto sa pamilyang Cheng.
Giawhag ni Go ang CCPO nga makig-alayon sa Land Transportation Office (LTO), Cebu City Transportation Office (CCTO), ug mga opisyal sa barangay alang sa mas lapad nga kampanya ug pagpahigayon og mga checkpoint.
Kinahanglang maseguro nga ang tanang pamaagi sa pagsusi sa kahubgon ug pag-detect sa ginadiling drugas magsubay sa mga lagda sa ‘due process’ ug dili makalapas sa katungod sa mga motorista.
Gikinahanglan sab ang CCPO nga mosumiter og report matag tulo ka bulan mahitungod sa gidaghanon sa mga nadakpan ug mga aksidente nga nalikayan.
Gihangyo ni Go ang buhatan sa mayor nga mogahin og pundo alang sa pagpalit og mga modernong breathalyzer nga mosubay sa international standards. Dugang niini, kinahanglan usab ang pundo alang sa regular nga pag-calibrate ug maintenance sa mga himan ug training ug sertipikasyon sa mga personnel sa CCPO ug CCTO aron husto ang paggamit sa mga kagamitan ug pagseguro nga ang resulta mahimong ebidensya sa korte.
Sa pikas bahin, gipangamahanan ni Konsehal Pablo Labra II ang gisugyot nga “Cebu City Responsible Alcohol Service Ordinance.”
Tumong niini nga mapugngan ang mga dautang epekto sa alkohol sa dili pa kini mosangpot sa aksidente.
Kini maglakip sa mga bar, nightclub, restawran, ug mga hotel.
Ubos niini nga sugyot ang mga establisemento kinahanglan nga mobalibad sa pagsilbi og ilimnon sa mga kustomer nga klaro na nga hubog. Gidili sab ang mga promosyon nga nag-aghat sa paspas o sobra nga pag-inom.
Ang mga manager ug server kinahanglan mopaubos sa Responsible Alcohol Service Training.
Mga silot sa unang kalapasan mao ang multa nga P3,000 ug P4,000 ug 10 ka adlaw nga suspension sa negosyo sa ikaduhang paglapas.
Sa ikatulo ug mosunod , multa nga P5,000 ug 15 ka adlaw nga suspension.
Ang Business Permits and Licensing Office (BPLO), kauban ang kapulisan ug barangay, mao ang mosusi sa pagsunod niini nga ordinansa. /