Balaudnon ni Imee gitugbangan sa Kongreso

Masaligon si Senador Imee Marcos mas molig-on ang iyang gipalabang nga Senate Bill No. 1195 nga himuong unom ka tuig ang termino sa mga barangay o­pisyal ug mga sakop sa Sangguniang Kabataan (SK).

Human nga mipalabang ang Ubos Balay Balaoranan og balaodnon nga susama og katuyoan sa kang Sen. Marcos.

“Maraming pong salamat sa mga kongresista na nakarinig sa aking panukalang batas na habaan ang termino ng mga barangay officials. Huli man sila, malaking tulong pa rin. Thank you po,” matod pa ni Sen. Marcos may labot sa gipalabang nga House Bill No. 10747, nga giduso sa House of Representative niadtong Agusto 12, 2024.

Sa sayo pa, si Marcos miduso sa Senate Bill No. (SBN) 1195 niadtong Agosto, 16, 2022 nga nagtinguha sa pag-usab sa Section 43 ( c ) sa ‘The Local Government Code of 1991’ (Republic Act No. 7160).

Niadtong Abril 8, 2024 niduso na sab ang senador sa SBN 2629 nga nagtinguha sa ipermanente na nga himuong unom ka tuig ang termino sa mga barangay opisyal nga adunay limitasyon sa mga barangay opisyal sa pagserbisyo sud lamang sa duha ka termino sa susamang posisyon.

“Dahil dyan nagiging problema ang continuity o pagpapatuloy ng mga proyekto sa barangay kaya hindi talaga praktikal, at nakakaapekto pa sa kalidad ng serbisyong natatanggap ng ating mga kababayan,” tipik sa pamahayag ni Sen. Marcos. / PR