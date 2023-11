Balaudnon sa ‘barato’ng lungon’ pasado sa Kongreso

Pasado na sa deliberation sa Committee on Trade and Industry sa House of Representatives ang House Bill No. 102 o ang “Affordable Casket Act” nga gipangamahanan ni Kongresista ug Deputy Speaker Congressman Duke Frasco.

Tinguha sa kongresista nga makapalit na unya og baratong mga lungon ug funeral services ang mga kabos alang sa nitaliwan na nga mahal sa kinabuhi.

Ubos sa maong balaudnon, ang mga punerarya kinahanglan kanunay adunay available nga desente nga mga lungon nga dili molapas sa P20,000 ang presyo.

Ang maong balaudnon gipa­lapdan atol sa deliberasyon diin gilauman nga maapil sa P20,000 dili lang ang lungon apan lakip na ang funeral services.

“Being a former Mayor of Liloan, Cebu, I have seen first hand the financial burden a poor and indigent family would face after losing a loved one with mounting funeral expenses often leading to families not only suffering grief but also indebtedness,” matod ni Frasco.

“Regulating the sale of caskets and funeral expenses will greatly relieve grief-stricken families of the added financial burden, and preserve the human dignity of our fellow Filipinos, both in life and in death,” dugang niya.

Sa nasayran magsugod sa P5,000 ngadto P110, 000 ang presyo sa lungon sa mga punerarya sa nasod.

Ugaling walay available nga lungon nga barato, kinahanglan dili molapas sa P20,000 ang presyo nga i-offer sa mga funeral homes apil na ang funeral service.

Ang makapahimulos niini kadtong mga kabos nga Pinoy nga gi-certify sa kapitan sa barangay o sa social worker.