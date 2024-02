Balaudnon sa P100 nga umento sa minimum wage giuyonan sa Senado

Giaprubahan sa Senado sa ikatulo ug katapusang pagbasa niadtong Lunes, Pebrero 19, 2024, ang balaudnon nga nagtinguha’ng usbawan og P100 ang inadlawng minimum nga suholan sa mga mamumuo sa pribadong sektor.

Sa 20 ka affirmative votes, zero negative votes ug walay abstention, ang Senado nipasar sa Senate Bill 2534, o “An Act Providing for a 100 Pesos Daily Minimum Wage Increase for Employees and Workers in the Private Sector,” nga gipangamahan nila ni Senate President Juan Miguel Zubiri ug gipasiugdahan ni Senador Jinggoy Estrada.

Wala sa session hall sila si Senador Lito Lapid, Imee Marcos, Cynthia Villar ug Mark Villar atol sa botasyon.

Ang maong lakang naglangkob sa tanang minimum wage earners sa pribadong sektor sa tibuok nasod, agrikultural man o dili agrikultural. Sa pagkakaron, adunay 4.2 milyunes nga minimum wage earners sa nasod.

Sa usa ka pamahayag, si Estrada miingon nga ang maong lakang tubag sa panginahanglan sa mga Pilipino, ilabina taliwala sa pagsaka sa gasto sa panginabuhi ug pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton.

Iyang namatikdan nga ang katapusang lehisladong usbaw sa suholan nga gipatuman sa nasod nagsugod niadtong 1989 uban sa pagpatuman sa Republic Act (RA) 6727, o ang Wage Rationalization Act.

Si Estrada niingon nga samtang iyang giila ang mga kabalaka nga ang giduso nga balaudnon mahimo’ng makaapekto sa mga negosyo ug makabalda sa pagtubo sa ekonomiya, “ang usa ka mauswagon nga ekonomiya nagsalig sa kalagsik sa mga trabahante niini, kinsa gikonsiderar nga dugo sa mga negosyo.”

“At dapat nating pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa (And we must protect and prioritize the interests of our workers),” matod niya.

“Let us not underestimate the ripple effect of the Senate’s collective action. A higher minimum wage does not only impact the lives of those directly affected but reverberates throughout our communities, stimulating local economies, and ensuring that people would have more money in their pockets to meet their basic needs,” siya nidugang. / TPM sa SunStar Philippines