Balay gilabaya'g molotov, away sa iro hinungdan

Gidakop ang usa ka habal-habal driver human nisuway og sunog sa panimalay sa iyang kontra gumikan sa away sa binuhing iro alas 12:59 sa kadlawon, Lunes, Abril 6, 2026, sa Purok San Francisco 2, Sityo Tabok Lamac, Barangay Yati, Lungsod sa Liloan.
Ang suspek nga si Jeffrey Guidon Quijano, 35 , ulitawo, molupyo sa maong dapit, nadakpan pagka alas 4:00 sa kadlawon human nibalik sa lugar nga nahitabuan.
Ang biktima nga si Arnold Agacita, 54 anyos, maoy nangayo'g pakitabang sa kapulisan.
Si Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong, imbestigador sa Liloan Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga hubog ang suspek atol sa insidente.
Aduna silay karaang panagbangi ni Agacita gumikan sa mga iro nga binuhi sa biktima.
Human nakigtagay sa iyang higala ug nahubog, iyang gibutangan og gas ug pabilo ang botelya sa bino kon molotov, dayong giduslitan ug gilabay tumong sa panimalay ni Agacita. Apan didto kini nitugpa sa silingan nga panimalay.
Maayo na lang kay nakabantay ang tag-iya sa balay og daling natabang.
Tungod sa maong panghitabo, gigukod sa mga silingan ang suspek og nakuptan, apan nibunot kini og kutsilyo ug gihulga ang nauna nga dunggabon hinungdan nga gibuhian.
“Mibahad siya, misinggit nga balikan tamo,” matod ni Goc-ong.
Ug tuod man, nibalik ang suspek pagka alas 4 sa kadlawon hinungdan nga gitabangan siya sa mga silingan, gidakop, ug gitugyan ngadto sa mga nirespondeng kapulisan.
Kasong attempted arson ingon man concealing deadly weapon ang giandam sa kapulisan batok sa suspek. / GPL