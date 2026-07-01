Balay girakrakan sa Argao; 1 patay, 3 angol

Usa ang patay samtang tulo ang nangaangol human gipaulanan og bala ang usa ka panimalay sa mga mamumuno nga nagsakay og awto ug motorsiklo alas 9:25 sa gabii, Martes, Hunyo 30, 2026, sa Purok Tambis, Barangay Capio-an, bukirang dapit sa Lungsod sa Argao.
Namatay diha-diha ang biktima nga giilang si Rocky Bernabe Celada, 36 anyos.
Samtang ang mga nangaangol mao silang Edsel Campaner, Anselmo Canitan, ug Anderson Padillo, nga pulos mga residente sa maong dapit.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station, nasayran nga samtang naglingkod sa sala sa balay si Celada kauban ang uban pang biktima, kalit lang nga niabot ang usa ka dark gray nga awto ug usa ka motorsiklo.
Sa walay langan, gipaulanan og bala sa mga wala pa mailhing suspetsado ang balay.
Tungod sa maong pagpamusil, nakabsan dayon sa kinabuhi si Celada. Silang Campaner ug Canitan daling gidala sa Isidro Kintanar Memorial Hospital aron matambalan, samtang si Padillo nikaratil og dagan aron sa
pagluwas sa iyang kaugalingon.
Padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Lungsod sa Argao, apan usa sa ilang gilantaw nga motibo sa krimen mao ang kalambigitan sa ilegal nga drugas.
Nasayran nga napriso na kaniadto si Celada ug duna siyay batasan nga kanunay mamadlong sa mga tawo sa ilang barangay nga dili mosulod sa pagpamaligya og ilegal nga drugas tungod sa kalisod sa sulod sa bilanggoan.
Bisan ang mga kabanay sa biktima nagtuo sab nga drugas ang nag-unang hinungdan sa maong insidente. / AYB