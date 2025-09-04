Balay gisunog kay ‘wa kadawat ayuda’ sa brgy.

Gidakop sa mga polis ang usa ka 35-anyos nga lalaki human giingong niunay og sunog sa ilang balay sa may Sityo Mahayahay, Barangay Maslog, Dakbayan sa Danao mga alas 11 sa buntag niadtong Miyerkules, Septiyembre 3, 2025.
Nailhan ang dinakpan nga si Fernan Morales, walay trabaho.
Ang Danao Police Station nakadawat og report mahitungod sa usa ka lalaki nga niunay og sunog sa ilang panimalay.
Si Morales gitudlo sa mga saksi pag-abot sa nirespondeng kapulisan nga maoy responsable sa sunog, hinungdan nga gidakop.
Gituohan sa mga silingan nga hubog ang suspek atol sa hitabo.
Hinuon, wala ra hingpit nga nasunog ang maong panimalay ug nakan-an ra og kayo ang kusina niini.
Ang danyos sa sunog gibana-bana nga moabot og P10 mil.
Sa dugang pakisusi, giingong gituyo sa suspek ang pagsunog kay matod pa wala siya makadawat og ayuda gikan sa barangay. / JDG