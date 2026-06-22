Balay gisuwayan og sunog sa bana kay wa paliti’g ilimnon

Napurnada ang pagsaulog sa Father’s Day sa usa ka bana human kini nabalhog sa prisohan sa dihang misuway sa pagsunog sa ilang panimalay didto sa Barangay Cogon, dakbayan sa Sugbo, alas 5:00 sa hapon niadtong Domingo, Hunyo 21, 2026.
Ang suspek giila lang sa alyas nga “Dukot”, 43 anyos, ug nagtrabaho isip construction helper.
Imbes nga magsaulog uban sa pamilya, nalandig na hinuon sa selda sa Inayawan Police Station si alyas Dukot, kinsa mag-atubang og kasong Attempted Arson.
Nasayran nga hubog na si Dukot human nabuntagan og tagay uban sa iyang mga barkada. Giingong gisapot usab kini tungod kay napilde sa sugal nga scatter.
Sa dihang gibadlong siya sa iyang asawa nga moundang na sa pag-inom, nag-wild hinuon si Dukot kay wala man usab kini paliti sa asawa og dugang ilimnon nga Red Horse.
Tungod sa kabalaka sa mga silingan nga maapil og kasunog ang ilang panimalay, dali nilang gitawag ang kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa suspek.
Ang pipila ka silingan nagtuo nga nasuko si Dukot kay nibalibad ang iyang asawa nga makighilawas kaniya atol sa adlaw sa mga amahan.
Apan sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, gihimakak ni Dukot nga duna siyay tinguha nga sunogon ang ilang balay tungod lang kay gibalibaran sa asawa.
“Dili na tinuod. Nihangyo ko sa akong asawa nga papalit kog usa ka botelya nga Red Horse. Wala mosugot kay hubog na daw ko, pwerte nako lagota,” dason pa ni Dukot.
Matod niya, taliwala sa ilang lalis tungod kay gipapauli na siya sa iyang asawa, iyang gihukas ang iyang senina ug giduslitan og lighter. Sa dihang misilaob kini, iyang gilabay sa atubangan sa ilang panimalay, nga maoy hinungdan nga nisinggit sa kahadlok ug nangayog tabang ang iyang asawa.
“Ako ra man sab gipunit akong senina nga nagsiga, ako ra man gipawong,” pangatarungan pa ni Dukot.
Giangkon ni Dukot nga “tama kaayo” o pwerte na gyud niyang huboga niadtong higayuna, hinungdan nga nangita siyag ilimnon sa iyang kauhaw. Matod niya, kon gipalitan pa lang unta siya sa iyang asawa, dili unta kadto mahitabo.
Nangayo na karon og pasaylo si Dukot sa iyang asawa ug ingon man sa iyang mga silingan nga nalisang sa iyang gibuhat. / GPL