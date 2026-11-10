Balay ni LeBron lungkabunon?

Gibutyag ni Philadelphia 76ers superstar LeBron James nga luwas ra ang iyang pamilya human adunay nadakpan ang kapulisan nga tawo nga balikbalik nga nagpaniid sa iyang panimalay sa Brentwood, California ning bag-uhay lang.
Wala na mohatag og dugang mga detalye si James apan iyang gitataw nga padayon pa niyang gisusi kining maong insidente. Wala’y tawo ang panimalay ni James atol sa pagkaaresto.
Nagtuo ang kapulisan nga adunay plano ang naaresto nga lungkabon ang panimalay ni James.
Ang suspek pasakaan og kasong felony stalking. / Gikan sa wires