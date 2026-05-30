‘Balay ni Neneng’ kapasilungan sa mga biktima sa pang-abuso

Makadawat na sa dili madugay og espesyal nga pag-atiman sa mental health ug trauma recovery services ang mga babaye ug kabataan nga biktima sa pagpangabuso sa Sugbo pinaagi sa bag-ong shelter nga tukoron sa kagamhanan sa lalawigan.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Cebu Province Public Information Facebook page niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026, gilakip sa lalawigan ang psychological first aid, trauma processing, ug mga espesyal nga terapiya ngadto sa “Balay ni Neneng,” ang giplanong pasilidad alang sa mga naka-survive.
Gihisgutan ang maong proyekto niadtong Martes, Mayo 26, atol sa ikaduhang quarter nga tigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and their Children, nga gipangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Gipresentar ni Provincial Health Office Chief Shiela Faciol ang medical ug mental health framework alang sa maong pasilidad.
Lakip sa maong framework ang paghatag og agianan alang sa psychiatric medication.
Alang sa gagmayng mga bata, nagplano ang lalawigan nga magpaila og play ug art therapy aron suportahan ang ilang emotional recovery.
Gipasalig sa lalawigan nga duna nay mga suplay sa tambal alang sa mga kondisyon nga may kalambigitan sa mental illness, anxiety, ug depresyon.
Samtang ang pakigtambayayong sa mga psychologist wala pa mahuman og plastar.
Nagsugod na sa pagduma ang Women and Children in Crisis Intervention Center sa pagpapahimutang sa mga smart houses sulod sa compound sa Balay ni Neneng, suma ni Provincial Social Welfare and Development Office officer-in-charge Mary Rose Lopez.
Ang matag air-conditioned nga unit makapapuyo og walo ngadto sa 10 ka mga survivor, ug duna kini mga dining areas, kusina, ug mga buhatan sa administrasyon.
Gianunsyo usab sa mga opisyal ang mga plano sa pagtukod og mga help desk ug pagpalapad sa mga referral system sa mga dagkong terminal sa transportasyon sa tibuok Sugbo aron mapalig-on ang mga paningkamot batok sa human trafficking.
Subay sa maong pamahayag, wala pa ipahibawo ang opisyal nga petsa sa paglusad sa Balay ni Neneng./ CDF