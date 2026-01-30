Balay paabangan naugdaw sa sunog

Naugdaw ang duha ka andana nga balay paabangan human kini gikaon sa sunog mga ala 1:00 pasado sa hapon, Enero 30, 2026, sa Sityo Colo, sudlonon nga bahin sa C. Padilla St., Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo.
Giisa sa ikaduhang alarma ang maong sunog.
Moabot sa 28 ka mga indibidwal ang naapektuhan sa sunog nga pulos nag-abang sa maong balay.
Nadawat sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection ang taho mga ala 1:12 sa hapon ug paglabay sa upat ka minuto, naabot ang mga bombero sa lugar.
Sumala ni Jocelyn Panjulas, usa sa mga boarders nga nagsugod ang kayo sa ibabaw nga bahin sa balay.
Matod niya nga dunay kalit nga nibuto sulod sa kuwarto sa ikaduhang andana nga walay tawo nga ilang gituohan nga usa ka ceiling fan nga wala napawong.
Si Panjulas nga naa sa gawas niadtong higayona, wala na nikuha sa iyang mga gamit sulod sa balay tungod kay dali kaayo nidako ang kayo.
Nakontrolar ang kayo mga ala 1:38 sa hapon ug hingpit kini nga napawong human sa 27 minutos.
Wala hinuoy gikataho nga naangol o nakalas sa panghitabo tungod kay nakagawas ra ang tanang boarders.
Ang mga biktima sa sunog kasamtangang gipahiluna sa Mambaling gym, samtang ang kabomberohan nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon. / JDG