Balay sa armado gironda sa CIDG

Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detention Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit ang balay sa usa ka armado sa Sityo Dasuga 1, Barangay Don Andres Soriano, Dakbayan sa Toledo alas 7:06 hangtod sa alas 8:35 sa gabii, Biyernes, Disyembre 5, 2025 pinasikad sa Search Warrant.
Ang nadakpan nga maoy subject sa search warrant giila nga si Rafael Bulalacao Sorono, 65, nga nag puyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha sa CIDG 7 ang usa ka kalibre .45 nga armas nga walay lisensya, 5 ka bala sa sulod sa steel magazine ug laing 8 ka bala sa .45 ug 13 ka bala sa 9mm, usa ka air gun rifle ug uban pa nga mga ebedensya.
Ang CIDG-Mandaue City Field Unit unang nakadawat og report labot sa kanunay nga pagdala-dala og armas sa suspek.
Gipaubos sa monitoring ug surveillance ang suspek sulod sa pila ka adlaw ug sa dihang nasuta nga nag tiner gyud kinig armas ni-apply dayon ang CIDG og Search Warrant nga giisyu ni Honorable Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez, ang Executive Judge sa RTC 7th Judicial Region, Branch 8 sa Dakbayan sa Toledo pinitsahan niadtong Disyembre 1, 2025.
Ang suspek kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG Regional Field Unit 7 ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 3 in relation to 28 (A) Republic Act 10591. / AYB