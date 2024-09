Balay sa Bulacao giransak; 2 gidunggab

Usa ka panimalay sa Sitio Laguna, Barangay Bulacao, dakbayan sa Sugbo ang girank sa gibanabana unom ka mga wala mailhing tawo, pasado alas 4 sa buntag, Biyernes, Septiyembre 20, 2024.

Ang panimalay gipanag-iya sa pamilya’ng Cabanes diin gibutyag nga misulod ang mga suspetsado sa balay ug gipang-utingkay ang mga gamit sa mga kwarto sa miyembro sa pamilya.

Unang gisulod ang kwarto ni Nora Cabanes ug gipang-ukay ang mga gamit sama sa mga sapot ug ubang gamit.

Sunod nga gisulod ang kwarto sa iyang anak ug gipangbungkag usab ang mga butang.

Si Nora nagkanayon nga sa unom ka mga tawo, upat ang ningsulod sa balay samtang ang duha kanila nagbantay sa gawas.

Una sila nga nanuktok ug nangita sa iyang anak nga si Jonathan "Atan" Cabanes ug sa dihang naa na sa sulod, gipanunggab si Jonathan.

Pagkanaog sa maguwang nga si Juncil, iya na lang nakita ang iyang manghod nga si Atan nga nagkadugo na nga duna nay samad nga dinunggaban.

Apan siya na usab ang gidunggab sa usa sa mga lalaki tumong sa tiyan gamit ang kutsilyo.

"Nag sige'g panuktok ug nanawag ni Atan, ablihi tan ablihi tan kung dili gani ka mo abli ron buto ni ron," matod ni Nora.

Gihulagway ni Juncil nga sa upat ka mga tawo, duha niini gihulagwaay nga daot ang lawas samtang ang duha mga dagkuon.

Matod sa mga residente sa dapit nga ang maong mga lalaki nagsakay kini og duha ka motorsiklo ug nga gi-parking sa gawas sa balay.

Giangkon ni Nora nga nigawas sa ilang balay si Jonathan nianang pagkakaadlawon kay nangitag pagkaon apan nag dali kini'g balik sa ilang balay ug misunod na ang pagpanuktok sa maong mga lalaki.

Naka angkon og samad dinunggaban sa kuto-kuto si Jonathan nga daling gidala sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo.

Ang Inayawan Police Station nagsugod na sa ilang imbestigasyon ug gisubay na kung unsay motibo sa krimeno.

Matod ni Police Major Jeciree Basitao, ang hepe sa Inayawan Police Station nga personal nga atraso ang ilang gitan-aw nga may kalabutan sa ilegal nga drugas.

Ila na nga gi bisita ang mga biktima apan si Jonathan naa pa sa talandugon nga kahimtang nga kinahanglan pa nga operahan tungod sa samad nga nahi-aguman niini sa kuto-kuto.

Base sa nakuha nila nga impormasyon kini si Jonathan ang badlungon sa lugar ug giingong 'nalambigit' sa illegal nga drugas pinaagi sa pagpamaligya.

Dili lang kini ang unang higayon nga gisulod ang balay sa pamilyang Cabanes kay makatulo na kini nahitabo.

"Dili pani siya conclusive one of the aspects nga atung gitan-aw karon is personal grudge, base sa atung nakalap nga information dili man diay kini first time nga gibalikan siya this is the third time ang una sometime January wala kuno madayon kay naay CCTV ang ilang balay, naka notice kuno tong mga tawo nga naay CCTV ni attempt nihawa rapud dayon, the second time was in March, same ni attempt unya nihawa kay nakakita og CCTV," matod ni Basitao.

Dugang ni Basitao nga ilang palawman pa ang imbestigasyon human masuta nga nakaila ra ang biktima sa mga malapason.

Nadakpan na kaniadto si Jonathan sa kaso sa illegal gambling human masakpan nga nagsugal sa ilang lugar apan nakapyansa.

Gipangsubay na karon sa kapulisan ang mga gipang montar nga CCTV camera sa dapit alang sa pag-ila sa mga lalaki nangransak ug nanungab. / AYB