Balay sa giila nga armado, gironda

Balay sa armado ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte alas 8:42 hangtod alas 10:42 buntag, Biyernes, Nobiyembre 14, 2025 sa Sityo Mangga, Barangay Gun-ob sa Siyudad sa Lapu-Lapu.
Ang nadakpan giila nga si alyas James, 53, nga nagpuyo sa maong dapit.
Nakuha sa mga polis ang usa ka kalibre .45, lakip na ang magazine niini nga dunay upat ka buhing bala sa sulod.
Ang CIDG-Mandaue City Field Unit nakadawat og reklamo labot kanunay nga pagdaladala og armas sa suspek nga nakapahadlok sa mga silingan.
Human makuha ang impormasyon mihimo gilayon og surveillance ang mga intelligence personnel aron masusi kung tinuod ba ang nadawat nga kasayuran.
Tungod niini, ni-apply ang CIDG og search warrant nga giaprobahan usab dayon ni Honorable Judge Nelson Leyco, ang Executive Judge sa RTC 7 Branch 27 sa Dakbayan sa Sugbo sa kalapasan sa Section 28, Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Act) pinetsahan niadtong Nobiyembre 11, 2025.
Ang ronda sa panimalay sa suspek kabahin sa flagship program sa CIDG nga mao ang “Oplan Paglalansag Omega.”
Ang suspek kasamtangan nga anaa sa custodial facility sa CIDG 7 ug gitakdang pasakaan og kaso sa Lunes, Nobiyembre 17, 2025. / AYB