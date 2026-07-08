Balay sa igsuon gisuwaya’g guba, ‘nanglibak’

Gipadakop sa maguwang ang iyang 23-anyos nga manghod nga construction worker helper human gisuwaya’g guba ang ilang bungbong sa balay sa Sityo Upper Torre, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo alas 9:30 sa buntag niadtong Martes, Hulyo 7, 2026.
Ang suspek mao si Elmar Dawa Badana, ulitawo, residente sa maong lugar nga gitanggong sa Inayawan Police Station ug giandaman og kasong malicious mischief.
Ang nagreklamo mao ang iyang maguwang nga si Rosalie Dawa Badana, 30.
Base sa report, una nga nangayo og tabang si Rosalie sa ilang mga silingan ug sa mga barangay tanod human ang iyang manghod kalit lang nanghasi.
Gidukdok sa suspek ang konkretong bungbong sa ilang panimalay ug nagsige sab og siyagit nga iyang patyon ang iyang igsuon ug uban pa.
Tungod sa kahadlok, nangayo og tabang ang biktima sa mga silingan ug barangay tanod, nga maoy hinungdan sa pagdakop kang Elmar ug sa pag-turn over kaniya ngadto sa Inayawan Police Station.
Sa pakighinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, niangkon si Elmar nga nasuko siya sa iyang igsuon ug sa ilang mga silingan tungod kay pirmi siyang libakon ug padungog-dungogon og dili maayong mga estorya.
ADUNAY NAGHUNGHONG
“Dunay nanghunghong nako usa ka ‘Tomboy’ nga mao lagi bunalan kay gilibak na sab siya,” matod ni Elmar.
Matod niya, wala niya makita ang nanghunghong apan iyang nadungog ang tingog.
Giingon sab niya nga bisan asa siya moadto, mahibaw-an dayon niya nga gilibak na sab siya.
Dugang niya, ang maong tawo maoy niingon nga mokuha siya og tubo nga maoy hinungdan nga sa iyang kasuko gibunalan niya ang konkretong bungbong sa balay sa iyang igsuon.
“Na-bad trip ko kay pag-agi nako gilibak na pud ko nila,” sumala ni Elmar.
Bisan pa sa iyang nabuhat, nangayo og pasaylo ang suspek ug nanghinaot nga mapasaylo siya sa iyang igsuon ug sa ilang mga silingan. / GPL