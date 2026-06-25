Balay sunogon unta aron pagkuha og atensiyon

Lalaki nga gitumbok nga nagumon sa iligal nga drugas ang nisuway og sunog sa balay nga iyang kanhi gipuy-an sa Sityo Cabantan, Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo niadtong alas 9:00 sa buntag, Huwebes, Hunyo 25, 2026.
Ang gidakop sa kapulisan mao si alyas Benji, 46, dunay kapuyo nga nagpuyo sa maong dapit.
Sigun sa Mabolo Police Station nga gidagkutan sa suspek ang mga nuog ug basura sa gawas sa balay nga hapit motapot sa mga dapat niini.
Nakita kini sa usa ka delivery rider nga mao sab ang nanawag sa Cebu City Fire Station ug dali nga niresponde ang fire volunteers sa Barangay Luz.
Giangkon ni Benji nga iyang gituyo sa pagduslit sa mga nuog ug basura aron nga maabot ang mga polis tungod sa iyang kahadlok sa mga tawo nga buot mopatay niya.
Iyang gibutyag atol sa interview sa DyHP-RMN Cebu nga gi-kidnap ang iyang kapuyo sa grupo sa mga lalaki nga iya ra usab mga barkada nga nagtinguha nga mopatay niya.
“Naay mopatay nako wala ko kabalo unsa ning grupoha mao na ako tuyo nga gisunog nako aron mangabot ang mga polis diri ug dili ko nila patyon,” matod ni Benji. / AYB