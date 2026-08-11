Baldwin gipamulta og P9.8M sa Dole

Gipamulta sa Department of Labor and Employment (Dole) og kapin sa P9.8 milyunes ang kanhi coach sa Ateneo de Manila University (AdMU) Blue Eagles nga si American-Kiwi Tab Baldwin gumikan kay kuwangan siya og work permits sa iyang paggiya sa Blue Eagles, taho sa Spin.ph kagahapon, Martes, Agusto 11, 2026.
Nadiskubrihan nga kuwang ang mga dokumento ni Baldwin sa iyang pagtrabaho sa Ateneo human sa imbestigasyon nga gihimo kabahin sa trahedya nga nahitabo sa training camp sa Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora nga hinungdan sa kamatayon sa mga magduduwa nga sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili.
Human ning maong trahedya, niluwat og resignasyon si Baldwin.
Si Baldwin gipamulta og P4.9 million gumikan kay wala siya napakita nga alien employment permit ug laing P4.9M tungod kay wala siya nakakuha og certificate of exemption.
Ang Ateneo gipamulta sab og laing P4.9 million tungod sa pag-hire niini kang Baldwin bisan wala’y work permits.
Sa usa ka clarificatory meeting niadtong Hulyo, gitino sa Ateneo nga si Baldwin usa lang ka consultant ug dili kini empleyado sa tunghaan. / ESL