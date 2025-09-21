Baldwin magpabilin sa Blue Eagles

Nipirma og tulo ka tuig nga kontrata si Tab Baldwin para magpabiling men’s head coach sa Ateneo de Manila University Blue Eagles sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Si Baldwin, 67, mogunit sa posisyon hangtod 2028 nga mao unya iyang ika-12 ka tuig sa Ateneo.

Nagsugod si Baldwin sa Blue Eagles tuig 2016, diin iyang gitimon ang team sa three-peat (2017-19) ug 2022 title sa UAAP men’s basketball tournament.

Misyon karon ni Baldwin ang pag-rebuild sa Ateneo ug pagdala niini balik sa playoffs kuyog ang star guard nga si Jared Bahay ug pito ka new additions.

Wa makasulod ang Ateneo sa playoffs sa Season 87 sa 4-10 (win-loss) record. / RSC