Balik Lantaw

Sa pagtak-op sa tuig 2025, atong lilion pagbalik ang mga nag-una ug mahinungdano’ng panghitabo sa Sugbo ug silinga'ng Lalawigan nga nitugpa sa banner page gikan sa buwan sa Enero ngadto na sa Disyembre.
ENERO: Amahan nga si Carlo Camporedondo, 33, giingong nalisuan sa pangisip resulta sa paggamit og illegal drugs ang nitigbas ug nigulgol sa liog sa iyang asawa ug duha ka menor de edad nga anak, niresulta sa ilang kamatayon. Nahitabo niadtong Enero 27 sa Purok Kamanggahan, Barangay Lutac, Dakbayan sa Naga.
PEBRERO: Ang tulo ka condominium sa Landtraders World Properties Corp. ang giputlan og kuryente human wa makabayad ang maong developer nga nakaapekto sa ilang 970 ka units. Naglakip sa Grand San Marino Residences, Corinthians Residences ug Royal Garden Residences, pulos nahimutang sa Cebu City.
MARSO: Niluwat og public apology ang Land Transportaion Office 7 human sa nakontrobersiyal nga law enforcement operation sa Lungsod sa Panglao, Bohol. Nag-viral ang video sa socmed sa dihang lima ka personnel nilayog sa lalaki nga nagdala og kutsilyo nga nagpaila nga ‘farmer’.
ABRIL: Nilahos ang porlon ngadto sa tindahan nga nagkarga og lungon nga adunay lawas, human nawad-an og brake ang maong sakyanan niadtong Abril 16 sa dihang nilugsong sa Nivel Hills, Barangay Busay, Cebu City. Ang minatay nga ihatod unta sa simbahan ang nalagpot gumikan sa impact.
MAYO: Giproklamar ang ikaduhang babaye nga gobernador sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro human nakakuha og kapin sa 1.1 million votes, samtang 765,051 votes kang former Cebu Gov. Gwen Garcia niadtong Mayo 13.
HUNYO: Si Police Patrolman Mark Gomer Ornopia sa Danao City Police Station ang napusilan-patay sa suspek nga nakailog og armas gikan sa guwardiya sa Poblacion, Danao niadtong Hunyo 27. Sa dihang niresponde si Ornopia naunhan siya ug naigo sa agtang.
HULYO: Sangguniang Kabataan Federation President sa Argao, Mark Alphonus Villamora, 21 nipusil-patay sa 23-anyos nga si Elmer Angelo Amarillo niadtong Hulyo 11 sulod sa usa ka restobar sa Brgy. Poblacion, Argao. Anggulo sa love triangle ang motibo sa pagpamusil.
AGUSTO: Nalumos ang 24-anyos nga si Jeremy Bolingket, taga Barangay Paknaan, Mandaue City sa dihang nabanlas sa kusog nga bul-og sa tubig-baha niadtong Agusto 15 sa Paknaan.
SEPTIYEMBRE: Tarpaulin diin natala ang description pagtukod og dalan ang nadiskubrehan sa trail riders sa Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay nga nag-viral sa socmed niadtong Septiyembre 26. DPWH nipasabot nga dili kini ghost project, apan gisuspenso lang ang proyekto.
OKTUBRE: Sugbo gitay-og sa 6.9 magnitude nga linog ug nagrabehan ang amihanang bahin niadtong Septiyembre 30, diin moabot ngadto sa P2 bilyunes ang gibilin nga danyos sa pagkaguba sa pipila ka mga infrastructure ug nikalas og mga kinabuhi.
NOBIYEMBRE: Niabot ngadto sa 111 ang namatay sa pagbanlas sa tulo ka mga dagkong sapa sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4 sa dihang niigo ang Bagyong Tino.
DISYEMBRE: Ang nakontrobersiyal nga kontraktor nga si Cezarah ‘Sarah’ Discaya nga gipasanginlan nga nalambigit ang iyang kompaniya sa mga ghost projects sa nasod ang gibalhog sa Lapu-Lapu City Jail niadtong Disyembre 20 sa kasong graft nga iyang giatubang sa Digos City, Davao.