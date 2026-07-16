Balik sa finals ang Argentina

Sa paggiya ni Lionel Messi, nakabalik sa finals ang defending champion Argentina pinaagi sa pagpukan sa England, 2-1, sa FIFA World Cup semi-final kagahapon, Huwebes, Hulyo 16, 2026 (PH time), sa Atlanta, USA.
Sa kadaugan, kontrahon sa Argentina ang Spain sa finals karong Lunes, Hulyo 20, sa New Jersey.
Ang Spain maoy nakasulod sa finals human nila gipakaging ang France, 2-0, sa laing semis nga pinatiray niadtong Miyerkules, Hulyo 15.
“The other day I said this group never stops surprising me. And I’ll tell you the truth, we’re going to try to win, we’re going to leave everything out there,” matod ni Argnetina coach Lionel Scaloni.
“But after this it’s very difficult to get people to understand what these players are showing. It’s incredible. We are unique, truly, and it’s not arrogance, it’s from the heart.”
Nag-ung-ong na unta ang England paingon sa pultahan nga makabalik kanila sa finals sa labing unang higayon sukad naangkon nila ang ilang bugtong World Cup title niadtong 1966 dihang nakalabaw sila, 1-0, human sa goal ni Anthony Gordon sa ika-55 minutos.
Apan paglabay sa 30 ka minutos, nakatabla ang Argentina pinaagi sa goal ni Enzo Fernandez nga nahimong posible tungod sa assist ni Messi.
Nakompleto sa Argentina dihang naka-goal si substitute Lautaro Martinez pinaagi sa heading nga nahimo sab nga posible tungod sa laing assist ni Messi. / Gikan sa wires