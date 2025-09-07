Balik selda ang ex-convict, nakuhaa’g P1M shabu

Wala makadagan ang ex-convict human na-corner sa mga sakop sa Mabolo police station atol sa gihimong buy-bust alas 2:45 sa kadlawon sa Domingo, Septiyembre 7, 2025, sa Sitio Marna, Barangay Mabolo, Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek, kinsa gi-alyasan og Casper, 30, giila nga high value individual, residente sa Sitio Mahayahay, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit sa kapulisan ang binulto nga gituohang shabu nga motimang sa 170 gramos nga adunay standard drug price nga P1.1 milyunes lakip na ang buy- bust money ug ubang mga ebidensya.
Si Casper nadakpan na kaniadto sa kapulisan sa Siyudad sa Lapu-Lapu ug Cebu City Police Office apan nakagawas human makaserbisyo sa iyang sentensya.
Apan ning bag-o lang, nakadawat na usab ang Mabolo Police Station og impormasyon nga nibalik sa iyang naandan nga trabaho ang suspek.
Tungod niini ang Station Drug Enforcement Unit nilusad og validation ug case buildup hangtod nga ilang nasuta nga tinuod ang nakuha nga kasayuran ug gihimo dayon ang buy-bust operation alang sa suspek.
Sa nakuha nga kasayuran, makabaligya si Dañeles og 500 gramos nga shabu matag semana ug ang 170 gramos nga ilang nakuha karon salin na lang kini sa naabot nga supply sa suspek.
Mag-atubang og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang dinakpan. / AYB