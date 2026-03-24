Balikbayan boxes natanggong sa BOC giuli na

Trayenta ka pamilya sa Sugbo ang nakadawat na gyud sa ilang dugay nang gipaabot nga Balikbayan Boxes human ang Bureau of Customs (BOC) ug Department of Finance (DOF) nisaad nga tiwason ang pagpanghatag sa Port of Cebu sa dili pa mahuman ang Marso.
Kini kabahin sa nationwide nga operasyon diin 25,818 ka abandunadong mga kahon ang narekober.
Niadtong Martes, Marso 24, 2026, gipangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ug Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang seremonyas sa pagtunol sa mga abandunadong kahon ngadto sa mga benepisyaryo diha sa Cebu Ports Authority Sport Complex sa North Reclamation Area.
Ang distribusyon sa Sugbo nagtimaan sa katapusang ang-ang sa pag-uli sa mga kargamento nga giabandonar sa mga freight forwarder, diin 13,842 ka mga kahon ang napanghatag na sa lokal nga dapit.
Matod ni Go, katungdanan sa gobiyerno nga panalipdan ang mga hinaguan nga pakete sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs).
“Patuloy ang Bureau of Customs at ang Department of Finance, kasama ang DMW, sa pagtulong para maibalik ang mga abandoned boxes sa mga pamilya. Hindi natin hahayaan na maloko ang ating mga OFW,” matod ni Go.
Gipahayag sab ni Nepomuceno nga samtang nahuman na ang pagpanghatag sa Port of Manila ug Port of Davao, ilang gipaneguro nga unahon ang nahibiling mga kahon sa dunggoanan sa Sugbo hangtod nga mahurot kini og hatag. / EHP/GPL