Balili property sa Naga tukoran og eco zone

Napanglantawan nga makahatag og dugang trabaho ang Dakbayan sa Naga human gihangyo ni Mayor Val Chiong nga gamiton ang kontrobersiyal nga Balili property alang sa tukoron nga usa ka Economic Zone.
Tungod niining bag-ong kalambuan, ang orihinal nga plano nga 20,000-seat sports stadium nga adto unta itukod sa maong luna, ibalhin na ngadto sa Dakbayan sa Bogo sa amihanang Sugbo aron usab maduol kini sa giplanong airport sa Medellin.
Matod ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Hunyo 10, 2026, iyang giuyonan ang hangyo ni Mayor Chiong tungod kay makamugna man kini og dili momenos 4,000 ka trabaho alang sa mga molupyo.
Giklaro ni Baricuatro nga bukas siya sa rekomendasyon sa mga lokal nga opisyal isip kabahin sa iyang participatory governance approach.
“Dili nako estilo nga moforce o mo-impose kanila. Kon maayo alang sa City of Naga nga butangan og economic zone diha, uyon ko niana,” pasabot ni Baricuatro.
Bisan sa kausaban sa sports stadium, magpabilin gihapon sa Naga ang gilaraw nga Mega Food Hub tungod sa strategic location niini nga duol sa mga dapit-kaumahan sama sa Dalaguete.
Ang maong pasilidad makaangkon og cold storage ug mga post-harvest infrastructure nga maoy mosulbad sa kakuwang sa suplay sa pagkaon sa Sugbo pinaagi sa pag-atiman ug pag-apud-apod sa mga abot sa uma. /