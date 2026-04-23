12-anyos nga lalaki nalumos sa kanal

Patay ang 12-anyos nga batang lalaki human malumos sa kanal luyo sa usa ka subdivision sa Barangay Yati, Lungsod sa Liloan sa Martes sa hapon, Abril 21, 2026.
Giila ang biktima sa alyas nga John, lumad nga taga Dakbayan sa Davao apan kasamtangang nagpuyo sa Purok Kawayan 3, Barangay Tayud.
Base sa imbestigasyon sa Liloan Municipal Police Station, nasayran nga alas 11:00 pa lang sa buntag, ang tulo ka mga higala sa biktima nga puros mga menor de edad ang nangaligo sa maong kanal.
Sa dihang human na sila ug paingon na mopauli, ilang nasugatan si John nga nihangyo nga mobalik sila sa kanal aron magpauban kay maligo usab siya.
Atol sa ilang pagbalik, nakit-an sila sa usa ka caretaker sa dapit ug gibadlong nga dili na mopadayon tungod kay kusog na ang agas sa tubig ug delikado nga mangaanod sila.
Bisan pa sa maong pasidaan, nipadayon gihapon ang biktima ug ang iyang mga kauban.
Pag-abot sa dapit, kalit lang nga niambak si John sa tubig ug tungod sa kakusog sa sulog, naanod ang bata.
Gisuwayan pa kini og salbar sa iyang mga higala apan pakyas sila tungod sa kakusog sa tubig.
Ang mga residente sa Villa Reyna Subdivision na ang nangayo og tabang sa mga rescue personnel.
Pag-abot sa mga rescuer, gisuwayan pa nila og revive ang biktima, apan wala na siya matabang pa.
Ang patay nga lawas ni John nakit-an pasado alas 2:30 na sa hapon.
Sa pagkakaron, ang Liloan Municipal Police Station nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon aron masuta kon wala ba’y foul play sa maong insidente.