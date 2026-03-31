14 ka balay naugdaw sa sunog

Moabot ngadto sa 14 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw samtang duha ang partially damaged atol sa pag-ulbo sa kalayo alas 2:49 sa hapon, Lunes, Marso 30, 2026, sa Sityo Bagong Bayan, Brgy. Tinago, Siyudad sa Sugbo.
Nadawat sa kabomberohan sa Dakbayan sa Sugbo ang alarma sa sunog sa alas 2:49 sa hapon ug sulod sa upat ka minutos naabot ang mga fire truck sa Cebu City Fire Station sa fire scene.
Gisaka sa unang alarma ang sunog sa alas 2:55 sa hapon ug tungod kay nikusog pa ang kalayo, gisaka na sab kini sa third alarm pagka alas 3:05 sa hapon.
Gideklara sa kabomberohan nga under control na ang kalayo pagka alas 3:31 ug pagka alas 3:50 hingpit na kini nga napawong.
Gibanabana sa mga imbestigador sa Bureau of Fire nga moabot sa P1,350,000 ang nahimong danyos sa maong sunog nga nakaapekto sa 25 ka pamilya o 75 ka mga indibidwal.
Nagsugod ang kalayo sa panimalay nga gipanag-iya ni Juanario Sario apan giokupahan kini ni Mauricio Bascon ug dali kini nga nakakatap sa mga silingan kabalayan nga ginama sa light materials.
Wala hinuoy natala nga naangol sa maong insidente.