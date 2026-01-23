2 ka ahente og yuta sikop sa entrapment

Tanggong sa bilanggoan ang duha ka ahente og yuta human malampusong nasikop sa entrapment sa Mabolo Police niadtong Enero 16, 2026, tungod sa pasangil nga pagpangilad sa ilang kliyente.
Ang duha ka dinakpan gitago sa pangalan nga Apple, 40, buwag sa bana, negosyante ug ang iyang kasosyo nga si alyas Phil, 55, pulos nagpuyo sa Santo Niño Village, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police nga nanawag sa ilang buhatan ang 30-anyos nga biktima nga taga Barangay Lahug nga nisaysay sa gihimo sa mga suspek.
Gibutyag sa reklamante nga si alyas Ken nga usa sab ka negosyante nga niadtong Nobiyembre 2025, nagkita sila sa duha ka suspek didto sa Manila diin iyang gipa-process sa titulo sa yuta nga iyang napalit aron nga mabalhin sa iyang pangalan.
Nisalig si Ken nga mapadali ang pagprocess sa maong pag-transfer ug nitunol og P200,000 isip processing fee.
Apan nakurat ang biktima sa iyang pagpauli sa Cebu nga samtang nag-scroll siya sa Facebook, iyang nasugatan nga post gipa-online selling sa maong mga ahente ang iyang property sa kantidad nga P3 milyunes.
Naka-ideya si Ken nga mohimo og dummy account gamit sa laing pangalan aron nga makig-transact sa maong seller sa yuta.
Nipadayag si Ken nga interesado nga mopalit sa maong property ug nagkasabot nga magkita sila sa usa ka mall nga nahimutang sa Barangay Luz.
Nangayo og police assistance ang biktima aron ilusad ang entrapment ug malampuson nga nasikop ang duha ka mga gireklamo.
Sa dihang gisusi ang mga dokumento nga dala sa maong mga ahente, nasuta nga fake ang ilang dala nga identification card.
Nasayran sab ni Ken nga ang iyang property giprenda sa lending company sa kantidad nga P400,000.
Kasong Estafa ug Falsification of Public Documents ang gipasaka nga kaso sa reklamante batok sa duha ka ahente. (AYB)