2 ka motor nagsungag, 2 patay

Patay ang duha ka drayber samtang tulo ka mga angkas ang naangol human nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa Provincial Road, Barangay Giloctog, Lungsod sa Barili niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 22, 2026.
Giila sa kapulisan ang mga namatay nga silang Edward Fernandez Cañete, 36, molupyo sa Barangay San Rafael; ug Celso Cabalida Caberiana, 43, residente sa Barangay Giloctog sa maong lungsod.
Sa imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station, nasuta nga nagdagan ang duha ka motorsiklo sa managlahing direksyon sa dihang nahitabo ang aksidente pasado alas 9:30 sa gabii.
Si Cañete nagmaneho sa iyang Honda Wave paingon sa Barangay Japitan uban ang iyang mga angkas nga silang Kint Vincent Mari Montemayor, 28, ug Sirmel Genterone Sibala, 46.
Samtang si Caberiana nagmaneho sa iyang Rusi nga motorsiklo paingon sa Giloctog kauban si Gelmar Bayer Ogaob, 50.
Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, giingong nikawat sa pikas lane ang motor ni Caberiana, hinungdan nga direktang nibangga sa gikasugat nga motor ni Cañete.
Tungod sa kakusog sa impact, nangalagpot ang tanang sakay sa duha ka motorsiklo.
Ang mga drayber nga silang Cañete ug Caberiana nakaangkon og seryosong samad ug kadaot sa ulo ug kalawasan.
Dali nga niresponde ang rescue ambulance human manawag ang mga residente sa dapit.
Gidala ang tanang biktima sa Barili District Hospital, apan gideklara nga dead on arrival ang duha ka drayber.
Padayon pa karong giatiman sa mga doktor ang tulo ka mga angkas nga nakaangkon og mga bun-og ug samad sa lawas tungod sa insidente.