2 patay, 1 kritikal sa Mother's Day

Mibanaw ang dugo atol sa Mother’s Day human gipangdunggab ang usa ka pamilya sa ilang silingan nga giingong “adik-adik” niadtong Dominggo sa kadlawon, Mayo 10, 2026, sa Purok Eskwelahan, Barangay Inayagan, dakbayan sa Naga.
Nakabsan sa kinabuhi ang amahan nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59, ug ang anak niining si Dominic Wagas Tapdasan, 21. Samtang anaa sa kritikal nga kondisyon ang inahan nga si Edna Wagas Tapdasan, 49.
Samtang ang suspek nga si Albert Geonzon Sedeño, 28, ulitawo ug residente sa Purok Tower, Barangay Inayagan, nadakpan atol sa hot pursuit operation sa kapulisan alas 6:30 sa buntag didto sa Sityo Kandaya, Barangay Linao, dakbayan sa Talisay.
Narekober gikan kaniya ang kutsilyo nga gigamit sa krimen.
Sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Ariel Yap sa Naga City Police Station, nasayran nga panimalos ang nag-unang motibo sa suspek.
Giangkon ni Sedeño ang krimen ug nibutyag nga napungot siya human siya gipasingitan ug gikulata ni John Carlo Tapdasan samtang nagkalingaw sa pista sa ilang dapit.
Tungod sa kalagot, giatangan sa suspek si John Carlo apan wala kini moagi. Tungod niini, iyang giadto ang panimalay sa mga biktima.
Sanglit wala kandadohi ang pultahan, daling nakasulod ang suspek ug gipangdunggab ang amahan, inahan, ug ang igsoon ni John Carlo nga si Dominic samtang nangatulog.
“Ang iyang alibi gipasingitan siya ni Janjan! Nag-away sila dayon gikulata ni Janjan,” dugang ni PMSG Yap.
Mibutyag si John Carlo nga nagkasumpaki sila sa suspek sa discohan niadtong Sabado sa gabii, Mayo 9.
Matod pa, nasuko ang suspek human siya mibalibad dihang gipugos siya niini og pasayaw, hinungdan sa ilang panagsumbagay nga maoy naingnan sa pagkahunong sa disco.
Giandam na sa kapulisan ang kasong double murder ug frustrated murder batok kang Sedeño.