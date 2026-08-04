2 sikop sa paghupot og shabu

Nalandig sa prisohan ang duha ka lalaki human nakuhaan og ilegal nga druga sa mga nagpatrolyang polis sa Sityo Vikings, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 2, 2026.
Giila sa Cebu City Police Office (CCPO) ang mga suspek nga silang Jhaykie Tumulak Daan, 30, taga Sityo Timpolok, Barangay Babag 2, Dakbayan sa Lapu-Lapu; ug Gail Anthony Diago Misa, 32, taga P. Remedios Street, Barangay Banilad, Dakbayan sa Mandaue kinsa pulos mga ulitawo ug walay trabaho.
Matod sa report, nagpahigayon og foot patrol ang mga sakop sa Mambaling Police Station ubos sa ilang hepe nga si Police Major Arnel Sabando Ancheta alas 9:20 sa gabii dihang ilang nasakpan ang duha nga naghupot og ilegal nga druga.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang tag-usa ka medium-sized nga pakete sa shabu nga adunay gibug-aton nga unom ka gramo nga adunay standard drug price nga P40,800.
Nasayran sa kapulisan nga si Misa napriso na kaniadto tungod gihapon sa kaso sa ilegal nga druga ug una na kining niangkon sa salaod aron makakuha og mas gaan nga silot. Ang mga suspek mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.