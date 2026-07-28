20 ka baboy naapektuhan sa ASF sa Cebu City

Gikompirmar ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga 20 ka baboy ang naapektuhan sa African Swine Fever (ASF) sa usa ka barangay sa habagatang bahin sa siyudad niadtong miaging semana, hinungdan nga gipatuman dayon ang containment measures aron mapugngan ang pagkaylap sa sakit.
Atol sa press conference niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026, niingon si Archival nga gimando sa siyudad ang total culling o pagpatay sa tanang baboy sa apektadong lugar human makadawat og report gikan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF).
“I instructed the DVMF to remove all the pigs and directed the police to secure the area to prevent the movement of pigs that could potentially carry the virus,” matod sa mayor.
Gikuhaan og blood samples ang mga baboy alang sa laboratory testing.
Human nagpositibo sa ASF ang mga sample, gipamatay ang tanang apektadong baboy ug gilubong subay sa disease control protocols.
Nagdumili si Archival sa pagngalan sa apektadong barangay apan iyang giingon nga usa lamang ka barangay sa Cebu City ang naapektuhan sa maong insidente.
Gipasaligan niya ang publiko nga nagpadayon ang DVMF sa surveillance ug testing sa nagkadaiyang bahin sa siyudad aron maseguro nga wala nay dugang kaso nga motumaw.
Gibutyag sab ni Archival nga ang tag-iya sa apektadong piggery personal nga nangayo kaniya og tabang
human sa dakong kapildihan nga iyang nasinati tungod sa outbreak.
Matod ni Archival, iyang gimanduan dayon ang Department of Social Welfare and Services (DSWS) nga motabang sa mag-uuma sa baboy nga namuhonan og mokabat sa P300,000 sa iyang pagpangbaboy.
Gawas sa tabang sa siyudad, niingon sab si Archival nga personal siyang nihatag og dugang nga ayuda aron maminusan ang kabug-at sa pinansyal nga kahimtang sa tag-iya.
Sumala niya, nakontrol dayon ang sitwasyon human gipahigayon sa mga awtoridad ang depopulation sa apektadong piggery ug gipatuman ang biosecurity measures.
Sigon niya, ASF-free na sab karon ang Dakbayan sa Sugbo.