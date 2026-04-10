2K ka PUJ driver sa Sugbo nakadawat og bugas

Moabot sa 2,120 ka Public Utility Jeepney (PUJ) drivers sa Probinsiya sa Sugbo ang nakadawat sa tag 10 kilos nga bugas humay atol sa unang hugna sa pagpang-apudapod niini sa Kapitolyo niadtong Huwebes, Abril 9, 2026.
Gipahibalo ni Elizar Sabinay, executive assistant sa Provincial Governor, nga target sa Kapitolyo nga makahatag ngadto sa kapin 4,000 ka transport workers nga gilangkuban sa drivers, operators, ug konduktor.
Ang matag benepisyaryo moagi sa verification process sa dili pa makakuha sa bugas diin gikinahanglan nga ang drayber taga Probinsiya sa Sugbo, adunay driver's license, ug naendorso na sa ilang operator sa listahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7.
"Next week there will be another round and the following week, like kadtong Toledo, Balamban kay naa man sad ta'y Caravan of Services para sa distribution sa rice," sigon pa ni Sabinay.