4-day work week gipatuman sa Dumanjug

Sugod kagahapon, Hulyo 20, 2026, opisyal na nga gipatuman sa Kagamhanan sa Lungsod sa Dumanjug ang upat ka adlaw nga eskedyul sa trabaho alang sa mga kawani niini.
Kini nga lakang gipahibalo sa lokal nga kagamhanan isip pagsunod sa Memorandum Circular No. 114 gikan sa Buhatan sa Presidente nga nagtumong nga makadaginot sa kuryente taliwala sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensiyon sa Middle East.
Ubos sa bag-ong patakaran, ang mga buhatan abli gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes, sugod sa alas 7:00 sa buntag hangtod sa alas 5:00 sa hapon. Wala nay iping atuman nga noon break aron maseguro nga magpadayon ang serbisyo.
Tungod niini, sirado ang mga opisina matag Biyernes, gawas lang sa mga buhatan nga naghatag og essential ug frontline services sama sa medical services, emergency and disaster response, ug uban pang mga importanteng serbisyo.
Giklaro sab sa kagamhanan nga ang mga head of office o pangulo sa mga buhatan gitugotan nga mopatuman sa kompletong lima ka adlaw nga trabaho sa tibuok semana kon gikinahanglan, aron maseguro nga dili mabalda ang ilang pagserbisyo sa katawhan.