4-day work week gipatuman sa San Remegio

Gisugdan na sa Kagamhanang Lokal sa San Remigio ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga compressed workweek niadtong Marso 23, 2026, isip kabahin sa ilang programa sa pagdaginot sa enerhiya.
Sa usa ka pahibalo, giingon sa kagamhanang lokal nga kining bag-ong iskedyul nahiuyon sa Memorandum Circular No. 114, diin ang regular nga operasyon sa mga opisina itakda na matag Lunes hangtod Huwebes.
Ubos sa maong kalambuan, kadaghanan sa mga opisina sa munisipyo mag-abli gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabii.
Samtang ang pipila ka opisina lakip na ang Accounting, Treasury, Budget, ug Local Civil Registrar, mosunod sa adjusted hours gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii. Bisan pa man sa gipamubo nga adlaw sa trabaho, ang mga frontline, emergency, ug essential services magpabiling fully operational ug dili maapil sa maong bag-ong direktiba.
Ang Opisina sa Mayor, Opisina sa Bise Mayor, Emergency Medical Services, Comelec, Opisina sa Turismo, traffic management, birthing facility, ug ang Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) magpadayon sa ilang serbisyo ubos sa usa ka skeletal workforce.