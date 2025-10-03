70 opisyal nga ihap sa mga namatay sa linog

Niabot og 70 ang gidaghanon sa mga namatay gumikan sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa amihanang Sugbo niadtong Setyembre 30, sumala sa labing uwahi nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO).
Hangtod alas 5:00 sa hapon, Biyernes, Oktubre 3, 2025, matod sa PDRRMO, ang maong gidaghanon napamatud-an pinaagi sa mga death certificate.
Ang gidaghanon sa naangol nisaka usab ngadto sa 594.
Ang PDRRMO nitaho nga niabot sa 180,256 ka pamilya, o 281,257 ka indibidwal, ang apektado sa linog sa tibuok probinsya.
Padayon ang paghatag og hinabang sa mga lugar nga labing naigo, samtang nagpadayon usab ang assessment sa kadaot sa mga inprastraktura ug panginabuhian. / CDF