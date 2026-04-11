855 ka mga 'badlungon' gipangdakop

Nisaka pa ang gidaghanon sa mga nadakpan sa Cebu City Police Office (CCPO) sa ikaduhang adlaw nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative pinaagi sa Oplan Bulabog ug Oplan Pakigsandurot gikan sa alas 10 sa gabii hangtod alas 12 sa tungang gabii sa Huwebes, Abril 9, 2026.
Gipahugtan sa CCPO, ubos sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan, ang kampanya batok sa tanang kalapasan sa ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa datos nga gipahibalo sa CCPO, nakalusad sila og 73 ka operasyon nga nisangpot sa pagkasikop sa 855 ka mga malapason sa lagda ug nakakolekta ang kagamhanan sa siyudad og balor P256,000 isip multa.
Nikabat sa 154 ang nadakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 171 ang nanigarilyo, samtang 110 ang naisyuhan og tiket tungod sa paghukas sa gawas sa panimalay. Gi-rescue sab ang 221 ka menor de edad nga nakalapas sa curfew, samtang lima ang nadakpan sa pag-videoke lapas sa alas-10 sa gabii.
Dugang niini, natala ang 80 ka illegal structures, 157 ka kalapasan sa trapiko, ug 16 ka uban pang mga paglapas sa ordinansa.
Moabot sa 271 ka nakalapas sa lagda ang gipamulta samtang ang 597 giisyuhan lang og warning ug gibuhian ra sab dayon.
Awhag sa CCPO sa katawhan nga mosunod sa mga lagda alang sa malinawon, hapsay, ug luwas nga komunidad. (AYB)