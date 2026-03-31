9 KA DRIVER POSITIBO SA SURPRISE DRUG TEST

Walo ang nagpositibo sa maong pagsusi—lima ka drayber sa bus ug tulo sa taxi. Samtang sa North Bus Terminal, usa sab ka taxi driver ang nagpositibo sa druga.
Lima ka drayber ang nagpositibo sa gihimong simultaneous surprise drug test nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Land Transportation Office 7 ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 sa Cebu South Bus Terminal ug North Bus Terminal niadtong Lunes, Marso 30, 2026.
Subay sa datos nga gipahibalo sa PDEA 7 pagka alas 2:30 sa hapon, moabot sa 409 ka mga drayber ug konduktor ang napaubos sa surprise drug test.
Sa maong gidaghanon, 204 niini sa South Bus Terminal samtang 205 sa North Bus ug siyam kanila ang nagpositibo sa paggamit sa shabu.
Tulo ka taxi driver ug lima ka bus driver ang nagpositibo sa South Bus samtang usa sab ka taxi driver sa North Bus.
Matod ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga ang mga nagpositibo sa drug test ila pa kini nga ipaubos sa confirmatory test ug kon mao gihapon ang resulta, ila kining iduso sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nga dunay programa niadtong mga tiggamitan sa ilegal nga drugas.
“Ang kadtong nag-positive, we will refer them to the local government unit, here maybe in Cebu City para magkaroon ng assessment unsay akma nga intervention for them,” matod ni Plaza.
Nipasabot siya nga milusad sila sa tinuig nga Oplan Harabas aron pagseguro nga luwas ang mga pasahero nga mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsiya aron mag-obserbar sa Semana Santa.
Tinguha nila nga walay mga drayber nga mogamit og shabu kay nakadepende sa ilang mga kamot ang kinabuhi sa ilang mga pasahero.
Iyang gisalikway ang rason sa ubang drayber nga mogamit og shabu aron dili makatulog ug molagsik ang lawas.
“Ang gusto lang namo nga ipaabot nga ang drugs makadaot, these should stop, labi na nga nag-provide sila og services to the people that involve yung safety,” dugang ni Plaza.
Gitinguha niya nga himuon ang kinalit nga drug test nga regular na ug ila ning himuon quarterly.
Samtang gipahibalo ni LTO 7 Regional Director Wendel Dinglasan nga ilang i-revoke ang lisensya sa mga drayber ug konduktor nga nagpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas, nagpasabot nga dili pa sila makadrayb samtang gihulat pa ang resulta sa confirmatory test.
Matod ni Dinglasan nga dili sila mohatag og second chance sa mga drayber tungod kay seguridad sa mga pasahero ang ilang gihatagan og proteksyon.