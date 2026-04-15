Ambulansiya midasmag sa motor; 1 patay, 1 kritikal

Dead on the spot ang 17-anyos nga tinun-an nga babaye nga nag-angkas sa motorsiklo samtang anaa sa kritikal nga kahimtang ang 18-anyos nga lalaki nga nagmaneho sa motor sa dihang ang gikasugat ang naghaguros nga ambulansiya nga ni-counter flow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo sa ala 1:00 pasado sa hapon, Martes, Abril 14, 2026.
Ang namatay nailhan pinaagi sa iyang school identification card nga si Braille Nichole Kwek, lumad nga taga isla sa Camotes, samtang ang driver sa motorsiklo mao si Juan Antonio Ladioray nga gikataho nga anaa sa kritikal ang kahimtang.
Ang duruha pulos first year college sa kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering (BSME) sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon, ang duha paingon pa unta sa ilang tunghaan sa Barangay Talamban, Cebu City samtang ang ilang gikasugat nga ambulansiya nga gimaneho ni Ryan Kevin Gista paingon sa Cebu City Medical Center kay adunay sakay nga pasyente nga giingong giataki o nastroke hinungdan nga naghaguros ang pagpadagan niini.
Pag-abot sa flyover, giingo’ng ni-counter flow ang ambulansiya, atol nga gikasugat ang mga biktima nga niresulta sa head on collision.
Nalabay si Ladioray tungod sa impact samtang si Kwek nalagpot ug nalatayan sa maong ambulansiya hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Gidala sa tambalanan si Ladioray samtang si Kwek anaa na sa punerarya. Ang ambulance driver ang gikustodiya sa Traffic Enforcement Unit alang sa dugang imbestigasyon. (JDG)