Anak, inahan nakuhaa'g P1M nga kantidad sa shabu, sikop

Nadakpan sa buy-bust ang usa ka habal-habal driver uban sa iyang inahan human makuhaa'g dul-an sa usa ka milyon ka pesos nga kantidad sa gituohang shabu sa Miyerkules sa kaadlawon, Abril 22, 2026.
Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office (CCPO) alas 12:10 sa kaadlawon sa Sityo Mahayahay 2, Barangay Pasil, niining dakbayan.
Giila ang mga suspek nga sila si alyas Awing, 26, usa ka habal-habal driver ug napriso na kaniadto tungod gihapon sa kaso sa ilegal nga drugas ug alyas Virginia, 55, usa ka vendor og buwak.
Sumala ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, pipila ka semana nilang gi-monitor ang lihok ni Awing sa wala pa gilusad ang operasyon.
Nagmalampuson ang kapulisan sa pagpalit og usa ka paketeng shabu nga nagkantidad og P300 gikan sa suspek.
Atol sa pagdakop, nakuha pa gikan sa mga dinakpan ang laing pito ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 110.3 gramos ug adunay banabana nga balor nga P750,040 base sa Dangerous Drugs Board (DDB) value.
Gibutyag ni Capt. Añana nga gipalawman pa nila ang imbestigasyon aron matultolan ang ubang mga kontak ug tinubdan sa drugas sa maong mga dinakpan.
Sa pagkakaron, ang inahan ug anak nagtingkagol na sa selda ug mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.