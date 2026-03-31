Ang tinuod nga kahulogan sa Visita Iglesia

Sulod sa daghang katuigan, ang mga magtutuo sa tinuohang Katoliko naghimo na sa “Visita Iglesia” o pagbisita sa mga simbahan matag Huwebes Santo.
Apan kon imong pangutan-on ang mga magtutuo sa ilang rason sa paghimo niini, daghan ang wala masayod sa tinuod nga diwa niining relihiyosong buluhaton.
Si Fr. Vito Jumao-as Jr., usa ka pari sa Archdiocese sa Cebu, nipasabot sa SunStar Cebu nga ang Visita Iglesia dili lang usa ka “church hopping.”
Niingon si Fr. Jumao-as nga ang Visita Iglesia nagtawag kanato sa pagpamalandong, kahilom, ug lawom nga kaamguhan nga anaa kita sa atubangan sa nag-antos nga Ginuo.
“What matters most is not the distance traveled, but the depth of one’s encounter with the Lord,” matod niya.
Isip usa ka propesor sa kasaysayan sa Simbahan, gisubay ni Fr. Jumao-as ang kasaysayan niining espirituhanong panaw.
Matod niya, ang Visita Iglesia lawom nga nakagamot sa Easter Triduum, diin ang Simbahan naghandom sa kasakit, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Kristo.
Matod niya nga ang Visita Iglesia nagpahinumdom sa espesyal nga paagi sa Katapusang Panihapon, sa dihang gihatag ni Hesus ang Iyang Lawas ug Dugo “alang sa kinabuhi sa kalibotan.”
“As we visit the churches, we spiritually accompany Him in His agony and suffering, remaining with Him in silent vigil.”
Matod niya, ang kasingkasing sa Visita Iglesia mao ang Balaang Yukaristiya.
Sa Huwebes Santo, ang mga magtutuo madani ngadto sa Altar of Repose, diin ang Santos nga Sakramento solemneng gitagana human sa Misa sa Panihapon sa Ginuo.
Kasagaran, ang mga magtutuo maghimo og listahan sa pito ka simbahan nga duol sa ilang parokya aron bisitahon uban sa ilang pamilya ug mga higala.
Gipasabot ni Fr. Jumao-as nga ang kustombre sa pagbisita sa pito ka simbahan masubay balik kang St. Philip Neri sa ika-16 nga siglo sa Roma.
Matod niya, ang maong santos nadasig niini nga debosyon isip paagi sa paggiya sa mga magtutuo ngadto sa pag-ampo ug palayo sa mga kalingawan sa kalibotan.
“The number seven, rich in biblical symbolism, expresses completeness, a full journey of devotion accompanying Christ through His passion,” pasabot ni Fr. Jumao-as.
Gipasiugdahan ni Fr. Jumao-as nga dili kinahanglan nga mobisita og daghang simbahan.
Matod niya, bisan usa ka simbahan igo na kon ang usa ka tawo mogahin og makahuluganong panahon uban sa Ginuo.
“What matters is not the number of churches visited, but sumala the quality of prayer,” pa niya.
Sa pagkonsiderar sa kaduol sa mga simbahan sa Sugbo, iyang namatikdan nga ang pipila ka mga tawo maglakaw lang gikan sa usa ka simbahan ngadto sa lain.
Gawas sa pagdaginot sa gasolina, niingon si Fr. Jumao-as nga mahimo sa mga magtutuo ang panaw mismo nga usa ka halad sa debosyon.
Tungod kay ang online Holy Mass nagpabilin sukad sa pandemya aron pagtabang sa mga dili pisikal nga makatambong, ang ideya sa pagbaton og Visita Iglesia online mahimong mosantop sa hunahuna sa mga magtutuo.
Gawas sa pag-post og live nga Misa, ang ubang mga simbahan mag-live stream sab sa ilang Altar of Repose.
Bisan pa niana, giklaro ni Fr. Jumao-as nga samtang ang mga digital nga plataporma makatabang sa pag-ampo, dili kini makapuli sa “tinuod” nga presensya.
Sa katapusan, si Fr. Jumao-as niingon nga ang pagbisita sa nagkalainlaing simbahan mahimong dili lamang usa ka lihok gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain, kondili usa ka panaw sa gugma (pilgrimage of love), “usa ka buhat sa pagdayeg sa atubangan ni Kristo nga tinuod nga anaa.”