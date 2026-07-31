Armado nasikop sa Brgy. Sambag

Gisikop ang usa ka 28-anyos nga lalaki human gireklamo nga nagpakita og armas sa Barangay Sambag I, Dakbayan sa Sugbo niadtong gabii sa Hulyo 29, 2026.
Giila ang suspek nga si Alfien Huben Fuentes, walay trabaho, residente sa Sityo Pailub sa maong barangay.
Sumala sa kapulisan, usa ka concerned citizen ang nitawag aron i-report ang usa ka lalaki nga nagkupot og armas sa R. Landon Extension, hinungdan nga niresponde ang Tracker Team sa Police Station 2.
Pag-abot sa mga operatiba, naatlan si Fuentes nga nagkupot gihapon sa armas. Nisuway pa siya og tago sa pusil pinaagi sa pagsuksok niini sa iyang hawakan sa dihang namatikdan ang mga polis, apan wala siya makalikay sa dakop.
Narekober gikan sa suspek ang usa ka Taurus 9mm revolver nga walay lisensiya.