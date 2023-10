Balaudnon alang sa Edsa giduso

Ang magbabalaod sa oposisyon nga si Albay First District Representative Edcel Lagman, nisang-at og balaudnon nga nagtinguha nga ideklarar ang Pebrero 25 sa matag tuig isip regular, national ug public non-working holiday agi’g paghandom sa Edsa People Power Revolution Anniversary.

Si Lagman nagkanayon nga kinahanglang adunay balaod nga mag-institutionalize sa selebrasyon para sa kulminasyon sa Edsa People Power Revolution, nga nagtimaan usab sa pagtapos sa 20 ka tuig nga pagmando, kapin sa katunga niini ubos sa martial law, ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr.

Gisang-at sa magbabalaod ang maong balaudnon human wala iapil ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pebrero 25 sa listahan sa mga holiday alang sa 2024. Sa miaging katuigan, ang Pebrero 25 gideklarar nga special non-working holiday.

Ubos sa gisugyot nga balaudnon ni Lagman, usa ka Commission on Edsa, nga gimugna subay sa Executive Order 82 series of 1999, i-reconstitute alang sa pagplano ug pagpatuman sa tukma nga mga seremonyas sa tibuok nasod alang sa pagsaulog sa Edsa People Power Anniversary.

Ang Executive Secretary maoy magsilbi nga chairperson sa komisyon, samtang ang mga miyembro naglakip sa mga secretary sa Department of the Interior and Local Government ug Department of Labor and Employment, ug ang mga chairperson sa National Historical Commission of the Philippines, Commission on Human Rights , Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission, Mga Pamilya sa mga Biktima sa Involuntary Disappearance, Task Force Detainees of the Philippines ug Philippine Alliance of Human Rights Advocates. (SunStar Philippines)