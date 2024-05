Balaudnon sa 'affordable funeral services' mipasar sa 2nd reading

Aprubado na sa ikaduhang pagbasa, ang giduso nga House Bill No. 102, naila usab nga “Affordable Funeral Service Act” nga gimugna ni House Deputy Speaker ug Cebu 5th District Representative Duke Frasco, sumala sa pahibalo sa buhatan sa Kongresista sa miaging semana.



Gusto sa magbabalaod nga makapalit og barato nga lu­ngon ug serbisyo sa lubong ang mga kabus alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na.



Subay sa maong balaudnon, gimandoan ang funeral establishments nga mogahin og baratong funeral services alang sa mga pamilyang kabus.

Gikinahanglan nga dili kini mosobra sa P20,000 diin mahimo na nga ma-avail ang lu­ngon, funeral services, mortuary services ug uban pa.



Ang funeral parlors, gikatakdang monitoron sa Department of Trade and Industry (DTI) aron ma-regulate ang presyo sa mga serbisyo.



Samtang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) mahimo usab nga mogahin og financial o burial assistance alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo.



Nagtuo si Frasco nga ang pag-regulate sa pagbaligya sa mga lungon ug mga galastuhan sa lubong makapahupay pag-ayo sa mga pamilya nga nasakitan sa dugang nga palas-anon sa panalapi.



“By passing the Affordable Funeral Service Act, the dignity of every Filipino is upheld, no matter the income class, and, equitable access to affordable funeral services is assured, alleviating the pain and sorrow that inevitably comes with death,” matod ni Frasco sa iyang sponsorship speech.



Ang makabenepisyo sa ma­ong proyekto mao kadtong giila nga kabos sa social worker o sa barangay kapitan.